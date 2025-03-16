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Воскресенье, 16 марта 2025, 14:23 мск

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В Курской области за сутки ликвидировано более 200 украинских боевиков

Архив. Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям нескольких бригад противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

В то же время авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ не только на российской территории, но в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БпЛА», – уточнили в Минобороны России.

Напомним, накануне ВС РФ освободили очередные два поселка в Курской области. А за неделю с 8 по 14 марта под контроль возвращены в общей сложности 28 поселений.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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