Киев устроил новую провокацию: украинские боевики пытаются прорваться в Белгородскую область

Вооруженные украинские боевики не смогли прорваться на территорию Белгородской области, однако, как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, обстановка в Краснояружском районе остается сложной – подразделения Минобороны России и погранслужба выполняют боевые задачи.

Власти обеспечивают безопасность жителей. Гладков уточнил, что на территории региона противника нет.

Одновременно ВСУ продолжают обстреливать Краснояружский район, в результате чего боец спецподразделения «Орлан» погиб, еще один боец самообороны получил ранение.

«В районе села Репяховка в результате атаки FPV-дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги боец самообороны. Попутным транспортом мужчина доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил Гладков.

По его словам, посёлок Красная Яруга также подвергся обстрелу со стороны ВСУ – при исполнении боевых задач погиб боец подразделения «Орлан». «От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», – уточнил Гладков.

По его словам, в посёлке от прилёта боеприпаса также загорелся автобус – пожарными расчётами возгорание ликвидировано. При этом повреждён рядом стоящий социальный объект.

Вместе с тем ранее губернатор сообщал о ранении трех мирных жителей в результате подрыва служебного автобуса.

По информации военкоров, сегодня ВСУ несколько раз пытались прорваться у границы Белгородской и Сумской областей возле Графовки Краснояружского района. Их предположительной целью стал райцентр – Красная Яруга.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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