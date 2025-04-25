Кличко допустил отказ Украины от территорий для достижения мира

Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что Украине придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией. Впрочем, он оговорился, что это решение может быть временным.

«Один из сценариев – это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным», – заявил Кличко в интервью британским СМИ.

По словам мэра украинской столицы, Владимир Зеленский может быть вынужден принять «болезненное решение» на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа. Кличко также отметил, что Зеленский не обсуждал с ним какие-либо детали возможного урегулирования.

«Это не моя функция, это функция Зеленского», – отметил Кличко, отвечая на вопрос, хотел бы он участия в дискуссиях по урегулированию.

Ранее Трамп заявил, что позиция Зеленского по Крыму мешает урегулированию украинского конфликта. Как считает американский лидер, Зеленский может получить «мир сейчас или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну».

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube