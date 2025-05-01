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Четверг, 1 мая 2025, 10:26 мск

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Бойцы ВС РФ серьезно продвинулись в центре Часова Яра

Российские военные серьезно продвинулись в центре города Часов Яр в Донецкой народной республике в последние несколько суток. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС. В частности, подразделения ВС РФ заняли дома на улице Горького и продвигаются юго-западнее от центра города, уточнил он.

Марочко добавил, что в городе еще остаются очаги сопротивления ВСУ. По его словам, российские войска еще не захватили серьезный укрепрайон противника, но «начали обходить его с тыла и зажимать».

«Я думаю, что в ближайшее время этот укрепрайон будет взят и потом это позволит довольно-таки быстро развивать успех в данном населенном пункте», – спрогнозировал эксперт.

Ранее Марочко сообщал, что российская армия начала «зачистку» центральной части Часова Яра.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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