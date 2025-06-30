Российские военные выбили украинские войска из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины – села Дачное. Сейчас там идет зачистка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Дачное расположено на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики. Рядом с ним на территории ДНР находятся ранее освобожденные от ВСУ села Новоукраинка, Ялта и Запорожье.

«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное», – заявил Рогов в комментарии РИА «Новости», отметив, что это первый населенный пункт в Днепропетровской области, откуда были выбиты украинские подразделения.

Ранее Минобороны России сообщало о наступлении группировок российских войск «Центр» и «Восток» в Днепропетровской области. В этой связи представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что наступление ВС России в Днепропетровской области направлено в том числе и на создание буферной зоны безопасности.

Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях, уточнил он, отметив, что российские войска сейчас решают эту задачу. Позже сообщалось о расширении безопасной зоны на территории Сумской области и формировании буферной зоны в Харьковской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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