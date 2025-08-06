Российские войска ударили по объектам газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах», – сказано в сообщении. Как отметили в ведомстве, удары нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, как указывается в сводке, средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб и 244 вражеских беспилотника самолетного типа. Также в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Тем временем российские войска продолжают давить противника на ключевых направлениях спецоперации. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и громят ВСУ в ДНР и в районах Дружелюбовки и Купянска Харьковской области. «Южная» группировка войск улучшила тактическое положение, ударив по ВСУ около Голубовки, Звановки, Иванополья, Ильиновки, Константиновки и Северска в ДНР. Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение противнику в районах Артемовки, Димитрова, Красноармейска, Рубежного, Удачного, Ялты в ДНР, Новопавловки и Филии Днепропетровской области. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ и громят противника в Запорожской, Днепропетровской областях и в ДНР.

Вместе с тем группировка войск «Север» бьет ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение силам киевского режима в Херсонской и Запорожской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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