Из-за коронавируса и китайских акционеров «Ямал СПГ» в аэропорту «Сабетта» введен особый режим

Руководство международного аэропорта «Сабетта» теперь обязано информировать ямальское управление Роспотребнадзора обо всех планирующихся авиарейсах. А также организовать в воздушной гавани клининговые мероприятия. Об этом сообщается в постановлении ведомства. Документ размещен на официальном сайте окружного Роспотребнадзора.

Глава ямальского Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко в постановлении обязывает директора аэропорта «Сабетта» Леонида Шварца сообщать в Роспотребнадзор о планируемых из-за рубежа рейсах. А также вести учет пассажиров, в том числе, граждан КНР. Представителям территориального отдела Роспотребнадзора поручено проверить готовность изолятора и медицинского пункта аэропорта «на предмет оснащения противоэпидемическим имуществом».

Международный аэропорт «Сабетта» был построен на Ямале для обслуживания проекта «Ямал СПГ» – завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Мажоритарным акционером «Ямал СПГ» является ПАО «НОВАТЭК». В состав акционеров также входят (20%) CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация), Фонд Шелкового Пути (9,9%) и Total (20%).

Глава ямальского Роспотребнадзора также подписала постановление «О порядке организации медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из КНР на территорию ЯНАО». За такими туристами обязаны наблюдать медики.

Как сообщал «Новый День», в УрФО выявлен один случай подтвержденного заболевания коронавирусом. В Тюменской области заболела студентка из Китая, она учится в Тюменском индустриальном университете. Девушка прилетела из КНР 28 января.

Вспышка коронавируса в декабре 2019 года вспыхнула в китайском мегаполисе Ухань и начала быстро распространяться. Число заболевших ежедневно увеличивается и по последним данным пострадали более 20 тыч человек. Сотни человек умерли.

Сабетта, Салехард, Служба информации

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