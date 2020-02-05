На Ямале из-за коронавируса госпитализирована школьница

В Ноябрьске ученица школы № 8 во вторник, 4 февраля, госпитализирована с признаками ОРВИ. По официально неподтвержденным данным, ребенок с семьей посещал одну из азиатских стран.

Девочке стало плохо во время авиаперелета. Биоматериалы заболевшей переданы в лабораторию Тюменского НИИ краевой и инфекционной патологии, а также направлены в Научный центр «Вектор» в городе Новосибирске.

Как сообщает «Ноябрьск24» со ссылкой на окружной Роспотребнадзор, школьница сейчас находится в больнице, чувствует себя удовлетворительно. Ответы из лабораторий, куда направлены пробы, медики ожидают получить 8 февраля.

Ученики ноябрьской школы № 8 с сегодняшнего дня отправлены на внеплановые каникулы. Детей перевели на дистанционное обучение.

Ноябрьск, Салехард, Служба информации

Ноябрьск, Салехард. Другие новости 05.02.20

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