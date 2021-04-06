На Ямале за сутки выявили 20 новых случаев Covid-19, 10 пациентов – в тяжелом состоянии

В Ямало-Ненецком автономном округе по данным на 6 апреля, за минувшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 5 из них приходятся на вахтовых рабочих, 15 – на жителей населенных пунктов.

Так, в Новом Уренгое за минувшие сутки было выявлено 3 новых случая заболевания Covid-19 (за весь период – 6633), в Ноябрьске – 6 (за весь период – 4323), в Надымском районе – 3 (за весь период – 3388), в Пуровском районе – 2 (за весь период – 3304), в Муравленко – 1 (за весь период – 2861). В других муниципалитетах ЯНАО новых случаев выявлено не было.

107 пациентов с Covid-19 и с внебольничными пневмониями были госпитализированы. 10 человек находятся в тяжелом состоянии, 2 – на поддержке аппаратов искусственной вентиляции легких.

За последние сутки по выздоровлению на территории Ямала были выписаны 29 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее же число заразившихся Covid-19 на Ямале с начала вспышки достигло 36 740 человек.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 06.04.21

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