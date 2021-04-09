На Ямал доставили партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

В Ямало-Ненецкий автономный округ поступила крупная партия вакцины российского производства от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». На склад доставлено 16200 доз второго по счету препарата российского производства, что позволит привить 8100 человек. Жители Ямала получили возможность выбрать, каким именно препаратом вакцинироваться: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) или «ЭпиВакКорона».

Вскоре вакцину распределят по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки. Он требует сохранения температуры от 2 до 8 градусов Цельсия. Сохранение температурного режима крайне важно для сохранения свойств препарата, отметили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«ЭпиВакКорона» является однокомпонентной синтетической пептидной вакциной против коронавирусной инфекции нового типа. Её разработчиком является ФБУ «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«На сегодняшний день у ямальцев появился выбор вакцины. Наши специалисты, приглашая записанных на прививку пациентов, будут предлагать им выбрать вакцину, если оба ее вида будут в наличии в медучреждении. Могу заверить – оба препарата проверены и имеют высокую эффективность», – подчеркнул директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Салехард, Иван Гридин

Салехард. Другие новости 09.04.21

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