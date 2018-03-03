Южноафриканский реверанс мусульманским странам грозит обернуться политическим кризисом

Южная Африка втягивается в многолетний арабо-израильский конфликт. Новый президент ЮАР решил громко заявить о себе на международной арене, выступив в роли потенциального главного союзника Палестинской автономии, в результате чего он может столкнуться со значительным прессингом со стороны произраильской оппозиции и политическим кризисом внутри своей страны.

Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

В разгар «Иерусалимской кампании» президента США Дональда Трампа Южная Африка одна из первых выразила публичную критику американской инициативе, заявив, что в случае признания Иерусалима столицей Израиля она расторгнет дипломатические отношения между двумя странами. Такое решение было во многом продиктовано непримиримой позицией нового главы ЮАР Сирила Рамафосы, фактически начавшего новый этап «освободительной борьбы» с наследием апартеида.

Новый лидер Южной Африки начал свой президентский путь с обращения к нации, в котором выразил солидарность с международными проблемами, прежде всего, связанными арабо-израильским конфликтом. Сирил Рамафоса активно ищет новых союзников в мировой политике, чтобы начать полномасштабную трансформацию ЮАР в великодержавное государство, интересы которого вызывают пристальное внимание всего мира.

В этой связи ставка на ставший традиционным конфликт между Израилем и Палестиной даёт ему уникальный шанс громко заявить о себе и заручиться поддержкой ряда стран, выступающих с резкой критикой по отношению к Тель-Авиву. Речь идёт, прежде всего, о Турции, которая рассматривается Южной Африкой в качестве потенциального военного союзника и стратегического партнёра на международной арене.

По сути Сирил Рамафоса примеривает на себя роль «нового реформатора», каким в свое время был для ЮАР Нельсон Мандела. Поэтому неудивительно, что именно старший внук патриарха южноафриканской политики Мандла Мандела призвал Сирила Рамафосу бороться за права палестинского народа в целях достижения наибольших успехов в международном позиционировании страны.

Мандла Мандела в настоящее время является ключевой политической фигурой в Африканском национальном конгрессе и имеет решающий голос среди мусульман Южной Африки. Внук лауреата Нобелевской премии мира призвал Сирила Рамафоса, помимо прочего, организовать крупномасштабную информационную кампанию по защите палестинской девочки-активистки Ахед аль-Тамими, обвиняемой израильским правительством в организации массовых беспорядков.

В Южной Африке прекрасно осведомлены об уголовном деле против юной палестинки, и выражают ей публичную поддержку. И, по всей видимости, в период нахождения у власти Сирила Рамафосы лозунги «Свобода Ахед Тамими» в Южной Африке могут привести к серии открытых мероприятий, направленных на демонстрацию негативного отношения к официальному Тель-Авиву.

Новый южноафриканский лидер открыто называет Израиль в качестве организатора апартеида. Так, практически сразу после избрания на пост президента ЮАР в разговоре с активистами местного движения «Гражданская свобода» он заявил, что Африканский национальный конгресс не извиняется перед Израилем или другими странами за свою политику в отношении Палестины. В этом ему созвучны мнения ряда ключевых политиков Южной Африки, которые оперативно поддержали антиизраильские настроения в стране.

Африканский национальный конгресс, занявший политический олимп ЮАР в 1994 году, никогда не колебался в своей риторике относительно Палестинской автономии. Однако правительство зачастую придерживалось противоположной позиции. В частности, несмотря на антиизраильскую риторику, во многом из-за противодействия со стороны правительства АНК не удалось экстрадировать из страны израильских дипломатов в период интифады в 2002 году, а также в период конфликта в Секторе Газы в 2014 году.

В настоящий период времени политический расклад сил в Южной Африке может резко поменяться. С приходом Сирила Рамафосы АНК может диктовать собственные условия и фактически формировать национальное правительство, делая его состав более лояльным к Палестине. В этой связи определенные трудности могут возникнуть у оппозиционной партии «Демократический альянс», имеющей явно произраильскую ориентацию. Не исключено, что ее лидеры могут быть подвергнуты остракизму или вовсе объявлены в качестве нежелательных персон в политике Южной Африки. Тогда страна может столкнуться с внутриполитическим кризисом, связанным с изменением партийной конъюнктуры.

Сирил Рамафоса в своей новой политике возлагает большие надежды на мусульманскую общину ЮАР, полагая, что именно мусульмане могут стать интегрирующим фактором, способным объединить страну и противостоять остаточным проявлениям апартеида. Выражая солидарность с мусульманами, Рамафоса в 2017 году во время празднования месяца Рамадан в Йоханнесбурге отметил, что ислам является верой, основанной на исключительном сострадании, справедливости и всеобщем братстве. Данное заявление явилось и очевидным реверансом Южной Африки в сторону Саудовской Аравии и Иордании, послы которых присутствовали на этом мероприятии.

Тем не менее, несмотря на отличный президентский старт, Сирил Рамафоса, скорее всего, в течение короткого периода времени будет вынужден прислушиваться к произраильскому лобби, не делая резких выпадов в сторону Тель-Авива. Новому южноафриканскому лидеру крайне важно укрепить свою власть в стране, расширяя круг друзей как внутри Южной Африки, так и за ее пределами.

В силу этого, полный разрыв в Израилем может привести с социальным беспорядкам, в результате которых пятый президент ЮАР может потерять свое президентское кресло, как и его предшественник. Однако политические риски могут быть нивелированы, благодаря сотрудничеству с мусульманскими странами: Турцией, Саудовской Аравией, Иорданией. И тогда новый глава Южной Африки может быть абсолютно спокойным за собственное политическое будущее.

Авторская колонка. Другие новости 27.02.18

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