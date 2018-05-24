После отставки Тулеева Кузбасс начал «оживать»

После отставки Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровская область начала «оживать» – происходят настоящие «чудеса», которые ранее были невозможны. Однако главным тормозом развития региона остается местная «Единая Россия». Об этом своей статье пишет политолог Андрей Полухин.

Случилось чудо! Госдолг Кемеровской области снизился еще на 10 миллиардов рублей и составил 35 миллиардов. А в прошлом году он хоть и немного снижался, но в основном колебался на том же уровне 50-60 млрд рублей. Местные чиновники теперь вдруг стали бережливыми, деньги у них стали сохраняться.

Безусловно, идущая смена власти помогает навести порядок в тех сферах, где раньше его не было. Это благоприятно сказывается на финансах региона. Можно предположить, что такое снижение госдолга области произошло за счёт повышения цен на уголь и металл, ведь угольщики платят за два года вперед. Но цены повышались и раньше, а госдолг так заметно не снижался. Без ухода с поста губернатора А.Г.Тулеева он бы и не снизился.

Получается, что обновление власти позитивно сказывается на показателях потенциально богатого региона. Об этом ещё год назад говорил Олег Геннадьевич Мальцев. 5 июня 2017 г. вышло его обращение «Освободить губернатора Кемеровской области от должности по состоянию здоровья». Однако никто его не услышал. Глубоко больного губернатора оставили в его кресле. Всё это продолжалось бы бесконечно, если бы не известное ЧП.

Полагаю, и трагедии в «Зимней вишне» могло не быть, если бы порядок был наведен вовремя. Ведь это фейковое заведение не было разрешено официально, и в официальных бумагах числилось производственным корпусом. Такое могло быть только при бывшем губернаторе. Никто здесь вовремя не навел порядок!

Местная «Единая Россия» боится конкуренции и реальных дискуссий. Такой монополизм и неприятие нового,– главный тормоз развития региона. Это основа превращения его в один гигантский угольный разрез без будущего.

Всё это говорит нам о том, что Кузбасс нуждается в дальнейшем обновлении власти, без чего любые попытки улучшения окажутся кратковременными и безрезультатными.

Новокузнецк, Андрей Полухин

Новокузнецк. Другие новости 22.05.18

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