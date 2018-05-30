Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области должна была состояться еще в 2017 году, в этом случае наверняка удалось бы избежать крупных ЧП, которые произошли в регионе за последнее время. Такое мнение высказал кузбасский бизнесмен, бывший «единоросс» Олег Мальцев, который год назад оказался в центре громкого скандала с предложением отправить Тулеева в отставку по состоянию здоровья.

По его оценке, экс-губернатор даже после окончательного ухода из политики может сохранить влияние в регионе, однако его эпоха уже прошла.

О том, почему Тулеев не ушел красиво, о сегодняшней ситуации в Кузбассе, о новом руководителе Кемеровской области и перспективах развития региона – в интервью Мальцева корреспонденту РИА «Новый День».

«Новый День»: Что принципиально изменилось в Кузбассе с уходом Тулеева с поста губернатора?

Олег Мальцев: Наверное, начались изменения в душах и умах людей, живущих в Кемеровской области. И эти изменения связаны с надеждой. Надеждой на обновление в таких сферах жизни, как экономика, развитие семьи, отношение власти к бизнесу. И, в первую очередь, это, конечно, связано с приходом нового губернатора Сергея Цивилева.

«Новый День»: Кстати, как вы оцениваете Цивилева в качестве руководителя региона? Вы знакомы с ним?

Олег Мальцев: Да, мы с ним лично знакомы. Я его высоко ценю как делового человека, который добился всего сам. Он человек из бизнеса, как и я. И Кузбассу очень не хватало именно людей с экономическим складом ума. Потому что в большей степени у власти была перекрасившаяся партноменклатура из далекого Советского Союза, коммунистической партии.

«Новый День»: Как вы считаете, он может стать губернатором, победить на выборах?

Олег Мальцев: Я считаю, что он победит. И я сам хочу, чтобы Сергей Евгеньевич победил.

«Новый День»: Но у Тулеева осталось еще колоссальное влияние в регионе. Вся эта система вряд ли будет работать на Цивилева?

Олег Мальцев: Кто бы что ни говорил, законам природы и, в том числе, эволюции подвержена и политика. И влияние Тулеева не исключение. Так или иначе, его эпоха прошла. В СМИ практически исчезли какие-либо новости с его участием. В городе начали убирать плакаты с его именем и фамилией. И как бы ни был велик человек, если он уходит, люди его быстро забывают.

«Новый День»: Тулеев был у власти более 20 лет лет. Сталина, Ленина помнят до сих пор…

Олег Мальцев: Я бы подошел к этому вопросу с другой стороны. Есть его ученики, которые находятся сейчас во власти и которые каким-то образом могут мешать временно исполняющему обязанности губернатора. Но Цивилев все равно формирует – пока, по крайней мере, – команду из бывших тулеевцев.

Думаю, что у старой команды существует подсознательный страх. Они просто боятся быстро переориентироваться.

«Новый День»: То есть боятся «новой метлы»?

Олег Мальцев: Да, боятся новой метлы. Правильно вы говорите. В этом, может быть, и кроется какой-то остаток влияния Тулеева – через людей. Но не думаю, что он сам сидит и дает какие-то указания, кому и что делать. Это уже не в его интересах.

Сейчас идет очень активная пертурбация, проводятся переназначения чиновников. Я считаю, неплохо, что мэр Ленинска-Кузнецкого и глава Лениск-Кузнецкого района стали заместителями Цивилева. Это правильный шаг. Опыт этих людей позволяет решать вопросы уже областного масштаба, исполняющий обязанности губернатора использует их опыт, чтобы его получить самому, чтобы узнать область ближе.

Думаю, что в этой ситуации представители старой команды наверняка начинают чувствовать себя полезными.

«Новый День»: Как вы считаете, Тулеев способен пойти против федерального центра и выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора?

Олег Мальцев: Аман Гумирович всегда был человеком непредсказуемым. Какие у него планы, трудно предполагать. Не знаю, пойдет ли он на такой шаг. Мне кажется, что нет. Он сейчас досидит свой срок до выборов 9 сентября в областной парламент и просто передаст место – наверняка своему человеку. То есть спикер нашего парламента будет, скорее всего, человеком, приближенным к Тулееву.

Но иногда нужно уйти красиво.

Новый День»: Но он же не ушел красиво с поста губернатора – получил пост спикера областного Совета…

Олег Мальцев: Значит, не все договоренности по его уходу были соблюдены. Поскольку Тулеев – человек амбициозный, он решил поступить именно таким образом. Не хлопать громко дверью, а продолжить политическую карьеру и влиять на развитие Кузбасса.

«Новый День»: В Кузбассе пройдут выборы губернатора, депутатов областного Совета и ряда муниципальных образований, а также мэра Новокузнецка. Вы идете в областной совет. А амбиции стать главой Новокузнецка есть?

Олег Мальцев: Я считаю, что руководитель города на самом деле должен быть сити-менеджером, этим должны заниматься профессионалы.

Я в большей степени политик: понимаю суть, структуру нашего кузбасского общества. Я знаю, какие скрепы нужны для кузбасского народа, чтобы его объединить и вести вперед к развитию.

«Новый День»: В чем особенность кузбасских скреп?

Олег Мальцев: Каждый человек развивается в обществе, отталкивается от чего-то, но, так или иначе все мы связаны с землей. И каждый кусочек земли на территории России создает особое сознание в людях. Вот, скажем, чем тюменец отличается от кузбассовца? У нас есть общее – то, что у нас холодно, и мы – сибиряки. Но темперамент и характер у нас абсолютно разные. В Тюмени нет предприятий с большим количеством рабочих мест. Вот поставили они вышку – и она сама уже добывает нефть насосом. А у нас в Кузбассе, если это угольное предприятие, то там 2-3 тысячи человек работают.

У нас особое отношение к земле... Если это разрез, в котором открытым способом добывают уголь, то тем самым наносится урон матушке Земле. К сожалению, не всегда в должном объеме проводится рекультивация. А мы знаем, что почти у каждого кузбассовца есть свой огород. К своему огороду он относится трепетно. Он с ним честен, ухаживает за ним, любит его… Тем самым платит дань за урон, который он наносит, обеспечивая свою семью. Тюменец этого не поймет.

Именно жители Кузбасса лучше всех защищают свою землю. Именно здесь более трепетное отношение к Родине, как бы это громко ни звучало. Все бьются до конца. Вот какие я имею в виду скрепы – отношение к земле. Наши люди готовы отстаивать свою землю насмерть.

Перед нами сейчас серьезная проблема. Каким образом, не навредив экономике, обеспечить достойную жизнь. Когда к жителям Кузбасса в огороды приезжают экскаваторы, бульдозеры добывать уголь, а человек так относится к земле... Он говорит: «Я возьмусь даже за оружие».

«Новый День»: Вы имеете в виду случай с Апанасом?

Олег Мальцев: В том числе. Сейчас очень много таких поселков. А что сделать? Анализируют, создают программы. Вот сейчас появилась программа «Кузбасс 2035». Считаю, что она перекликается с моей программой «Кузбасс 2020. Стратегия обновления», которую я опубликовал в 2017 году. Оттуда много взято идей – команда Цивилева их подхватывает, и это очень здорово.

Акцент в своей программе я ставлю на глубокую переработку угля. Об этом молчат, но невозможно больше расширять добычу открытым способом. Людей куда девать? Люди не хотят уезжать и говорят: «Мы будем биться за свой участок земли. Куда мы поедем? Нам некуда ехать».

Что делать? Этим людям нужно создать рабочее место по переработке того угля, который у них под забором добывается. Не надо сносить, разбирать их дома и куда-то их перевозить. Им нужно создать рабочее место, где они будут задействованы по его глубокой переработке. То есть производить товары с более высокой добавленной стоимостью. Это основная моя экономическая идея.

«Новый День»: А где взять деньги на такое переоснащение?

Олег Мальцев: Это не переоснащение. Это инвестиции. Они равны инвестициям в рекультивацию земель. То есть, в среднем рекультивация земель от общей инвестиционной стоимости проекта составляет 5-10%. Эти средства позволяют создать перерабатывающее уголь производство. То есть это деньги самого же предприятия.

Если это крупный проект, например, производство углепластика, это уже серьезно, конечно. Нужны миллиардные инвестиции.

Есть в Кузбассе разрез «Корчакольский», там собственник итальянец. Он добывает уголь варварским способом – открытым, уголь увозит в Италию и перерабатывает его в углепластик для автомобилей «Феррари». А почему тут перерабатывающий завод не стоит в городе Калтане, которому уже дышать нечем от этого разреза? Там постоянные взрывы, рушатся дома, речка наша знаменитая Кондома течёт, которая была чистой, полноводной, с рыбой. Сейчас шлак по ней бежит. Почему производства там нет? Не было четкой экономической стратегии.

Как мне кажется, Цивилев это понимает. То есть одна скрепа появилась. Скрепа защиты собственных интересов на своей земле. Нужно развивать производство переработки угля на месте. Вот за это я проголосую, и поддержу Сергея Евгеньевича в этих начинаниях. Если это направление будет развиваться, я готов участвовать.

Областной Совет может при поддержке исполнительной власти принять закон о том, что предприятие, которое приходит добывать уголь, обязано пять или десять процентов от общей добытой массы оставлять его для глубокой переработки на территории, на которой оно работает.

«Новый День»: Но таких депутатов должно быть большинство…

Олег Мальцев: Рациональный подход никто не отменял. Можно и дальше принимать законы, которые противоречат интересам населения. Но граждане имеют право отзывать таких депутатов, делая определенные выводы их работе.

«Новый День»: Но механизм отзыва депутатов практически не работает….

Олег Мальцев: Вот поэтому сейчас приходят новые люди, современные, готовые бороться за интересы населения до последнего. Но если депутат не выполняет свои обязанности, то должен работать механизм по его отзыву. И не надо этого бояться. Такая практика должна быть. Если наши депутаты нового созыва после 9 сентября не будут учитывать интересы избирателей, я, возможно, стану инициатором отзыва таких депутатов.

«Новый День»: Идете на выборы как самовыдвиженец?

Олег Мальцев: Да, я иду как самовыдвиженец. Но есть предложения от разных партий, которые готовы меня поддерживать.

«Новый День»: Вас исключили из «Единой России» в прошлом году после того, как вы попросили Амана Гумировича покинуть пост. Как это происходило?

Олег Мальцев: У меня, к сожалению, на тот момент не было «рупора», через который я бы мог доносить свои идеи. Поэтому я сделал ход конем – в своей программе «Кузбасс 2020» в главе «Кадры» первым пунктом указал, что Амана Гумировича нужно освободить от занимаемой должности по состоянию здоровья. Потому, что видел возможность изменений только с его уходом. Естественно, это до всех дошло, и кузбасская ячейка «Единой России» на это отреагировала тем, что меня исключили из партии. Поскольку я якобы дискредитировал тем самым человека, который входит в Высший совет партии.

Я считаю, если бы ко мне тогда прислушались, наверное, многих негативных вещей удалось бы избежать. Может быть, и не было бы трагедии в «Зимней вишне». Но случилось то, что случилось, меня исключили из партии.

Теперь Амана Гумировича уже нет на посту губернатора. У кузбассовцев появился шанс плодотворно работать.

«Новый День»: Велики ли шансы попасть представителям оппозиции – не из «Единой России» – в областной Совет? Тулеев, судя по событиям последних лет, провел тотальную политическую зачистку…

Олег Мальцев: Когда мне говорят, что Тулеев зачистил ту или иную оппозицию, я считаю, что это не он зачистил, а это просто они струсили и ушли сами. Это были те люди, которые не готовы сражаться за свой кусок земли, за свой кусок хлеба, за те могилы, в которых похоронены деды, отцы, матери и т.д. Никто не может меня зачистить.

«Новый День»: То есть, можно говорить, что оппозиция в Кузбассе сейчас существует?

Олег Мальцев: Да, оппозиция тулеевщине существует, но она, образно говоря, «желейная» – перетекает из одной формы в другую. Сейчас бы объединиться всем активным гражданам, которые все-таки есть в Кузбассе, и задать тенденцию к росту.

Оппозиция в нашем понимании – некое образование, которое мешает развиваться. Но оппозиция должна быть конструктивной, чтобы был возможен диалог. Не просто лозунги, а конкретные предложения.

Я аккредитован министерством юстиции как антикоррупционный эксперт по Кемеровской области. И я нигде не бегаю с флагом, не кричу на митингах про коррупцию, а готовлю конструктивные предложения по исправлению тех или иных недочетов, которые появляются в законодательных и нормативных актах.

Например, областной Совет намерен принять закон.Такой документ должен пройти экспертизу прокуратуры, министерства юстиции, в том числе, независимую экспертизу. Как эксперт я оцениваю положения будущего закона и даю рекомендации, что стоит исправить. Я участвую в совещаниях в областном Совете, где обсуждаются проблемные вопросы. Разве это не может делать оппозиция, сидящая в социальных сетях, вместо троллинга и оскорблений?!

«Новый День»: Вам удалось вскрыть громкие факты коррупции?

Олег Мальцев: Этим должна заниматься прокуратура и Следственный комитет. Если я даю свое заключение или экспертизу по нормативно-правовому акту или проекту нормативно-правового акта, то автор этого документа имеет время, чтобы исправить все свои ошибки. Я не занимаюсь следствием, я помогаю избежать ошибок.

«Новый День»: Об экономике. Как вы оцениваете ситуацию с бюджетом Кузбасса?

Олег Мальцев: Сейчас цена на уголь поднялась, и кузбасский бюджет начал зарабатывать. За счет появления профицита в его объеме стал сокращаться госдолг. Ещё пару месяцев назад долг Кемеровской области составлял 52 млрд рублей. Сейчас он снизился до 35 млрд рублей.

Но все-таки регион остается дотационным. Наша задача – это изменить.

Сложившиеся обстоятельства, благоприятная конъюнктура рынка помогают Цивилеву переломить негативные тенденции и дают возможность развивать бюджет Кемеровской области. И теперь стоит задача, чтобы привлечь грамотных специалистов, которые поддержат эту положительную динамику.

«Новый День»: Вы готовы помочь Цивилеву в его команде?

Олег Мальцев: Считаю, что в более широком смысле, я уже член команды Цивилева. Это в первую очередь связано с тем, что я разделяю его взгляды на развитие Кузбасса и всеми силами оказываю содействие их реализации.

После моего избрания депутатом в областной совет я обрету дополнительные возможности для развития социально-экономической сферы региона. У меня уже есть необходимый опыт, я знаю законотворчество. И опять же, повторюсь, я знаю, что нужно кузбассовцам. Потому что я сам кузбассовец.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.05.18

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