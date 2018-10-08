Кавказская «жара»: глава Ингушетии открыл «ящик Пандоры»

На Кавказе снова неспокойно. Очень «жарко» в Ингушетии. Заявление главы республики Юнус-Бека Евкурова об изменении административных границ с Чечней предсказуемо спровоцировало социальный взрыв. Решив, наконец, урегулировать давний спор с Чечнёй, не спросив мнения своего народа, глава Ингушетии открыл «ящик Пандоры», и теперь расплачивается за это.

Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Напомню, что этот «пограничный вопрос» висит в воздухе с 1992 года, когда два кавказских народа решили прекратить существование Чечено-Ингушской АССР, а их президенты Джохар Дудаев и Руслан Аушев договорились о границах территорий и относительно с миром разошлись каждый в свою сторону. Но то был «джентельменский договор», официального документа не было. За долгие годы границы, казалось бы, устоялись. Но каждый из народов в глубине души думал, что вроде как обманут, и раздел границ был неверным. Хотя, по большому счёту, существующее положение дел устраивало более всего ингуш.

В 2013 году глава Чечни Рамзан Кадыров подписал республиканский закон, согласно которому Сунженский район и населённый пункт Аршты (р. Ингушетия) стали считаться частью его республики. Он потребовал у Ингушетии отдать землю постфактум. Это возмутило как власти республики, так и местных жителей. С тех пор в этих районах происходят конфликты. Бились за землю и силовики, приходили в Аршты и дорожники, которые пытались построить железнодорожные пути в Чечню…

И вот 26 сентября Евкуров и Кадыров подписали соглашение, реанимировав договоренности прошлых президентов – Дудаева и Аушева, то есть облекли их в официальную форму. Но ингушы таких «подарков» Чечне делать были не намерены, и обвинили Юнус-Бека Евкурова в том, что он сделал «реверанс» Рамзану Кадырову.

Ингушетия мне близка и понятна, потому что я хорошо знаком с менталитетом местных жителей и с их отношением к этой «холодной войне» относительно раздела границ. С 2008 по 2011 год я отвечал за Северный Кавказ в Министерстве регионального развития России в качестве директора департамента и часто бывал в наших кавказских республиках, в том числе в Ингушетии. Одно могу сказать точно: территориальные споры на Кавказе, как и кровная месть – особая категория для наших кавказских друзей. И здесь стоит соблюдать высочайшую степень деликатности.

Однако развитие ситуации в Магасе сейчас таково, что особо пристальное внимание к ней сейчас неизбежно. Объявлен бессрочный митинг, который отождествляется у ингушей даже с событиями всё того же 1992 года. 26 лет назад, так же осенью, в октябре, при вооруженном столкновении в Северной Осетии погибло несколько сотен мирных жителей. А ингушы, при попытке вернуть себе Пригородный район, входящий в состав р. Северная Осетия, были изгнаны из неё весьма не дипломатичным образом.

Сейчас же очевиден запрос на уход Евкурова. Не удалось ему сделать из Ингушетии уровень Чечни. И люди это чувствуют. Понятно, что его основной задачей было иное – уничтожение бандформирований, распространившихся по Кавказу после разгрома их в Чечне. Но ингуши хотят и достойно жить. А этого он делать категорически не умеет. Кроме того, как оказалось, нет в нём столь необходимой для руководителя дипломатичности и хитрости. Разжечь конфликт в кавказских республиках может одна пролетающая мимо искра, а вот потушить потом этот пожар под силу не многим. И Евкуров, видимо, это уже понимает сам.

Кто должен прийти в Ингушетию сейчас, пока ещё не стало слишком поздно? Следует понимать главное – не стоит делать из Ингушетии «новую Чечню» и ставить во главу угла только лишь многомиллиардные трансферты. В республику должен прийти человек, способный развивать экономику вместе с работящим ингушским народом. На миллиарды «вникуда» у страны уже нет денег. Как нет их на и повальное воровство и кумовство, процветающее сейчас в Ингушетии.

Москва, Никита Исаев

Авторская колонка. Другие новости 06.10.18

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