Опасные тенденции: есть ли у нас военная тайна?

Последние ЧП в России, связанные с оборонным ведомством, высвечивают глобальную проблему и заново ставят вопрос о реальном обеспечении национальной безопасности страны. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» известный политик и общественный деятель, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Итак, под Архангельском, в Северодвинске очередное ЧП. И снова в оборонной отрасли. Уже отданы почести погибшим, обсуждены все версии происшедшего, оценены возможные последствия, скуплены все дозиметры в Северодвинске. Пора поговорить о глобальном.

А именно – нет ли тенденции в трагических происшествиях последних полутора месяцев? Гибель офицеров самой высокой квалификации в подводном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море. Взрывы и пожары в Ачинске. И теперь вот северодвинская авария. Снаряды кучно ложатся в одну воронку, опровергая известную пословицу, и без того перенасыщенную милитаристским смыслом.

Совершенно очевидно: Россия последние годы находится в состоянии гонки вооружений. При этом основная часть технологий у нас задействована еще с советских времен, в лучшем случае сейчас просто был произведен апгрейд. А значит, технологические проблемы в войсках будут продолжаться, к сожалению. И будут – снова к сожалению – сопровождаться молчанием или недомолвками. Обстановка строжайшей секретности в наш век информации не позволит удерживать тайну. Информация все равно будет прорываться наружу, при этом обрастая домыслами, слухами и паникой. Так не лучше ли избежать этого, снабжая население полноценной информацией?

Но министерство обороны – очень консервативное, закрытое ведомство. Со всеми вытекающими.

Так повелось, что где бы на планете не произошел взрыв боеприпасов – сразу же возникает панический слух о сверхсекретных испытаниях какой-либо из сторон. Или же за взрывами прячется какая-то растрата. И как-то не верится, что даже в такой тревожной отрасли, как военная, может царить его величество случай или творится банальное разгильдяйство.

Но признание подобных ошибок ставит под угрозу национальную безопасность, а далее – суверенитет, который, как известно, держится на ядерной бомбе и праве вето в Совбезе ООН. Особенно, когда речь идет о ядерном вооружении.

Однако молчание порождает домыслы – извечный закон. И под этим флером обесценивается сама священная идея Военной Тайны. С большой буквы.

А существует ли она вообще, эта военная тайна сейчас? Глобально – безусловно да. Но стоит ли выдавать каждый пистолетный выстрел за секретные испытания? Тем более сейчас, когда технологии позволяют следить за потенциальным противником не покидая своего уютного балкона. Вся планета как на ладони. И как подтверждение – уже прозвучали заявления президента США Трампа о том, что они с большим вниманием отнеслись к тому, что произошло у нас на севере.

На мой взгляд, есть вопросы, в которых власти должны быть максимально открытыми. Это безопасность населения, не связанная со стратегическими вопросами безопасности государства. Генералам пора понимать, что паника зачастую обеспечивает более опасные последствия.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 15.08.19

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