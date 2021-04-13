Образ будущего России: продуктовые карточки и «цифровой концлагерь»

Россию ожидает агрессивное строительство инфраструктуры, продуктовые карточки и цифровой концлагерь. Такое мнение высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, комментируя предварительные планы кабинет министров, которые войдут в так называемую «Стратегию-2030».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию эксперта полностью:

Образ будущего потихоньку складывается: агрессивная инфраструктура, продуктовые карточки, цифровой концлагерь. Частично его контуры можно угадать в новой «Стратегии-2030», которую разрабатывает кабинет премьера Мишустина. Правительство сформировало предварительный пул проектов, которые могут войти в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. Рассматривается 125 инициатив общей стоимостью в несколько десятков триллионов рублей с учетом частных инвестиций.

Если коротко, то ничего хорошего нас особенно не ждет. Крупные госкорпорации будут продолжать осваивать бюджет через масштабное строительство всего на свете (эту часть проекта назвали «Агрессивное развитие инфраструктуры», прилагательное в начале названия не зря подчеркивает экспрессию этого действа).

Блок «Новый общественный договор» – это про борьбу с бедностью и выпуск «специальных льготных продуктовых карт» (ну, те самые продуктовые карточки, о которых столько говорили большевики).

«Клиентоцентричное государство и инновации» – это про цифровизацию, например, масштабирование «цифрового профиля» – проекта, который должен объединить известные государству данные о гражданине. Данные эти, надо полагать, помогут повысить собираемость налогов, усилить борьбу с «серым бизнесом», ну и вообще взять граждан под контроль, т.е. тот самый цифровой концлагерь – образ будущего, который мы хлебнули в первые недели ковидной паники.

Новая стратегия развития предполагает работу над проектами по пяти крупным направлениям, которые курируют: Белоусов, Хуснуллин, Голикова, Григоренко и Чернышенко. Условно в ней проглядывает тот самый «образ будущего», по крайней мере, его экономический базис. Но это не точно, так как в России принимать точные планы никто не любит. Много выполнили из Стартегии-2020? Да о ней все уж давно забыли, так как «десятилетки» у нас не приживаются, то наш горизонт планирования – год, от послания к посланию.

Вот и окончательный вариант стратегии не сверстан, в правительстве говорят, что это будет гибкий документ, который может меняться в зависимости от конъюнктуры и эффекта от реализации проектов. В общем, наша стратегия такова: поживем – увидим.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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