Ни газа, ни хлеба: мир рискует столкнуться с острой нехваткой продовольствия из-за Украины

В ближайшей перспективе многие государства, в том числе европейские, рискуют столкнуться не только с жестким энергетическими кризисом, но и нехваткой продовольствия. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Уголь – $418 за тонну, нефть – 130, газ – 3200, сплошные исторические рекорды фиксируются в последние дни, и это не предел. Легко прогнозируемый рост инфляции выше планируемого и цен на все. Но это, пожалуй, еще не главный удар, который ожидает мир в результате конфронтации России и Запада из-за ситуации на Украине. Еще одним товаром, чья стоимость устремилась к новым рекордам, стало зерно.

Рынок уже напрягся. По сообщению MarketWatch, на фоне опасений по поводу стабильности поставок цены на пшеницу уже достигли максимума с 2008 года. Котировки майских фьючерсов в Чикаго на прошлой неделе подскочили на 7,6%, пробив отметку $11 за бушель, а к 3 марта уже составила $12,09 за бушель. Всего только за первые три дня марта пшеница подорожала на 22,2%.

На этом фоне США скупают крупные объемы пшеницы, и уже к лету зерно в Европе, по прогнозам, может подорожает до 10 раз.

Напомню, что Россия, и Украина являются крупными производителями пшеницы, на долю которых в совокупности приходится около трети ее мирового экспорта, 19% кукурузы и 80% подсолнечного масла. Большая часть поставок идет через черноморские порты, но из-за боевых действий этот процесс может оказаться нарушен. Вряд ли кто сегодня на фоне всеобщей антироссийской истерии решится покупать пшеницу у России, в то время как из Украины ее просто не вывезешь. Даже если перевозки и будут осуществляться, их стоимость увеличится еще и за счет того, что судовладельцам придется менять обычную страховку на военную. Если вообще в нынешней ситуации возможно хоть с кем-то договориться о фрахте из-за военных рисков.

Кроме того, появляется риск дефицита удобрений и урожая в следующем сезоне. Отметим, что нынешний конфликт происходит накануне начала посевной кампании, которая на Украине не факт, что вообще состоится. Есть опасения потери озимых культур на полях. Даже если посевная состоится, то будет иметь куда меньший масштаб и… опять же проблемы с вывозом.

Что же касается России, проблемы возникнут, во-первых, с недоступностью кредитов для фермеров из-за повышения ставки Центробанком, во-вторых, с доступом к запчастям для сельхозтехники, которые закупаются в Европе. Кроме того, российские фермеры на фоне девальвации рубля могут приостановить продажи в ожидании более высоких цен.

Ну, и да… вывоз…Как заявили в Росморречфлоте, Россия до особого распоряжения Минобороны приостановила всякое судоходство в Азовском море. Когда последует это распоряжения – одному Богу известно. Как сообщают трейдеры, некоторым компаниям уже пришлось отказаться от отправки готовых к погрузке партий.

Опять же – не забываем о санкциях. К примеру, более половины бизнеса входящей в топ-3 крупнейших зерновых экспортеров России компании «Деметра-Холдинг» принадлежит ВТБ, попавшего под жесткие американские ограничения.

Таким образом, по самым скромным подсчетам, Россия не поставит на мировой рынок в этом году восемь млн тонн пшеницы, а Украина – шесть.

Кто от этого больше всего пострадает?

Страны СНГ (в основном Закавказье) – спасет наличие сухопутного сообщения.

В Южной Америке Россия продает немного, там нет даже смысла конкурировать с той же Аргентиной. Тем не менее, наша страна обеспечивает до половины импорта Гаити, до четверти – Венесуэлы, 50-80% импорта Никарагуа, 5-10% – Мексики.

В Евросоюзе Россия представлена еще меньше, ибо ЕС сам экспортирует зерно, а на импорт устанавливает драконовские квоты и пошлины. Однако в последние годы ситуация меняется. В 2021 году страны ЕС вытеснили Китай с первого места по импорту продовольствия из России. По данным аналитиков, поставки продукции АПК в ЕС в прошлом году выросли на 41% до $4,7 млрд. Главные позиции тут занимает рыбная продукция и зерно. Кроме того, страны ЕС увеличили и импорт из Украины. Только в 2019-2020 гг рост был более чем в шесть раз.

Конечно, в случае острого дефицита, ЕС найдет, где взять зерно. Пусть и с переплатой в сто, двести и тысячу процентов. Европейцам не привыкать стрелять себе в ноги антироссийскими санкциями по первому приказу Вашингтона, молча исполнять его, затянув пояса.

Впрочем, продовольственная безопасность Европы будет зависеть от продолжительности и глубины кризиса взаимоотношений с Москвой. Под вопросом может оказаться и европейский урожай, если не будет удобрений из России (азота, аммиака, калия, селитры, серы, фосфатов фосфора). Тут и про санкции против белорусских удобрений, которые начали вводить еще в прошлом году, доведется вспомнить. По тому же калию Россия и Белоруссия составляют 40% на мировом рынке.

Если и дальше так пойдет, в скором времени Европа может превратиться из экспортера зерна в импортера. И в этой ситуации – либо придется договариваться с Россией, либо искать альтернативных поставщиков, чем непременно воспользуются спекулянты, взвинтив и без того завышенные цены. В любом случае, надо полагать, что Европе грозят серьезные финансовые потери, но пока не голод.

Совсем иная картина складывается для стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые сильно зависимы от причерноморского зерна (в среднем 70% общего потребляемого объема, 60-70% для Турции, для Египта же эта цифра составляет 90%). Купить у альтернативного поставщика – просто не на что. В отличии от ЕС, «лишних» денег у них нет от слова совсем. А значит – региону неизбежно придется столкнуться с дефицитом зерна, который приведет к дефициту продуктов питания и росту социальной напряженности. Плоть до голодных бунтов.

Напомню, именно проблемы с поставками зерна многие эксперты называют одной из причин «арабской весны».

И тут уже повод снова понервничать европейцам. Напомню, череда «революций» в странах Ближнего Востока и Северной Африке в итоге вылилась в крушение экономик этих стран, приход к власти исламистов и гражданские войны, которые длятся по сей день. Для Европы же это вылилось в самый масштабный в новейшей истории миграционный кризис, к которому сраны ЕС оказались не готовы ни финансово, ни морально.

Очередная волна нестабильности в регионе неизбежно спровоцирует новую волну миграции, а это значит, что решать проблемы этих стран все равно придется европейцам за свой счет, хотят они того или нет.

Ситуация вокруг Украины может повлечь худший шок на рынке зерна за всю историю, – утверждает Bloomberg, цитируя экономиста Иллинойского университета Скотта Ирвина.

Проблемы стран Запада в том, что они не хотят осознать, что проблемы вызваны вовсе не российской спецоперацией на Украине, а их, стран Запада, на нее реакцией. Если бы не было санкций, если бы не было накачки оружием Украины, операция прошла бы совершенно безболезненно и практически незаметно для Европы. Но, очевидно, Европа неисправима и готова раз за разом снова наступать на грабли, которые в кровь разбивают ей лоб и вынуждают искать лишние деньги на лекарства.

Москва, Дмитрий Родионов

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