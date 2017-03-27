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Транспорт

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Публикации за 27.03.17

Правительство ввело ограничения для начинающих автолюбителей и мотоциклистов

Правительство ввело ограничения для начинающих автолюбителей и мотоциклистов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в Правилах дорожного движения (ПДД). Об этом говорится на официальном сайте правительства РФ.

Постановление вводит ограничения в отношении начинающих водителей (со стажем вождения до двух лет). Речь идет о возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

«В случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака «Начинающий водитель» предусматривается запрет эксплуатации таких транспортных средств, позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение», – говорится в сообщении.

В документе поясняется, что принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей.

Москва, Иван Гридин

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