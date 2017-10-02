Одна из старейших авиакомпаний Британии потерпела крах: пострадали 300 тысяч человек

Перевозчик из Великобритании Monarch Airlines объявил о своей несостоятельности. В компании введено внешнее управление, все перелеты отменены. За рубежом остались 110 тысяч туристов, всего от краха авиакомпании пострадали 300 тысяч человек.

Monarch Airlines, в собственности которой находится 34 самолета, осуществляла перелеты по 40 направлениям из пяти аэропортов в Великобритании, передает РБК. Компания основана в 1968 году и является одним из старейших действующих авиаперевозчиков страны.

Три года назад большую часть Monarch Airlines приобрел фонд Greybull Capital, после этого был объявлено, что авиаперевозчик станет лоукостером. Ранее он специализировался на чартерных рейсах. В прошлом году фонд уже спасал авиакомпанию путем выделения 220 млн долларов.

По предварительным данным, причиной банкротства компании стало падение курса фунта к доллару, именно в американской валюте проходят расчеты за топливо. К тому же у многих перевозчиков из-за низких цен на нефть появились избыточные мощности, из-за чего они снизили цены, а конкурентная борьба на рынке резко возросла.

Стоит отметить, что в этом году еще две европейские авиакомпании объявили о финансовой несостоятельности – Air Berlin и Alitalia.

Лондон, Службы информации РИА «Новый День»

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