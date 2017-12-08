В Сети решили спорный вопрос о верхних полках в поезде

Пользователи добились ответа от РЖД на вопрос, имеет ли право пассажир с верхней полки в поезде проводить время на местах внизу. Оказалось, что находится на нижней полке, если в билете указано верхнее место, нельзя.

Дискуссия о правах пассажиров развернулась под постом пользователя Pikabu с ником unne, пишет «Лента.ру». Тогда он обратился в РЖД за разъяснением и получил такой ответ: «Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается. Приобретая билет, пассажир вступает в договорные отношения с АО «ФПК» и соглашается на условие проезда в поезде дальнего следования именно на верхней полке. Следовательно, право находиться на нижнем месте, оплаченном другим пассажиром, без его согласия отсутствует».

Перевозчик уточнил, что размещать багаж в нижней полке имеет преимущественное право также пассажир, у которого в билете указано это место.

Ответ РЖД спровоцировал ожесточенные споры. Пользователи удивились тому, что даже принимать пищу за столиком внизу «верхолазам» получается можно только с разрешения других пассажиров.

Некоторые комментаторы предложили людям на верхних полках мстить пассажирам снизу, например, крошить печенье. Впрочем, нашлись и те, кто призвал к разумному диалогу, чтобы времяпрепровождение в поезде не превратилось в ад.

Декабрь 8, Зоя Осколкова

Декабрь 8. Другие новости 08.12.17

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