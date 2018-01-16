Детям разрешат ездить в поездах по России без сопровождения

Несовершеннолетние пассажиры смогут ездить в поездах дальнего следования по всей стране без сопровождения родителей. Об этом сообщил генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петр Иванов.

По словам топ-менеджера, услуга отправить ребенка старше 10 лет под опекой проводника станет доступна для россиян уже в этом году. «По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу», – сказал Иванов в интервью «Российской газете».

В настоящее время несовершеннолетним нельзя ездить в поезде без сопровождения взрослых. Есть вариант проезда организованными группами, когда школьников отправляют на отдых или соревнования с одним сопровождающим.

В этом вопросе железная дорога уступает авиаперевозкам. Самолетом ребенка можно отправить без родственников в любую точку России с пяти лет.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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