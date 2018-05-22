Хулиганов не пустят в поезд: в РЖД хотят создать черные списки пассажиров

Глава РЖД Олег Белозеров сообщил о возможном появлении черных списков хулиганов в поездах, по аналогии с мерой против авиадебоширов.

По его словам, РЖД предлагает вносить в черный список на год и по истечении этого времени снимать ограничения. Белозеров уточнил, что соответствующие предложения уже подготовлены, однако необходимо решить вопрос с рядом нюансов.

«Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», – пояснил глава РЖД в интервью РИА «Новости». Белозеров отказался назвать точные сроки внедрения новой меры против нарушителей порядка в поездах.

Напомним, в июне этого года вступит в силу закон о черных списках авиадебоширов, одобренный парламентом и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года. Документ позволяет авиакомпаниям самостоятельно составлять «стоп-листы» хулиганов и отказывать им в продаже билетов. Путин в ноябре прошлого года не исключил введение аналогичных для авиадебоширов ограничений для хулиганов в поездах. В январе «дочка» РЖД – Федеральная пассажирская компания начала подготовку проекта закона о дебоширах в поездах.

Ранее глава «дочки» РЖД – Федеральной пассажирской компании Петр Иванов сообщил, что в компании составляют списки нарушителей и предупреждают проводников о наличии в поезде такого пассажира. Однако, подчеркнул он, сегодня перевозчик не вправе отказать таким пассажирам в приобретении билета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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