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Среда, 6 июня 2018, 10:12 мск

Новости Транспорт

В ПДД добавят новые знаки и разметку

Российское правительство подготовило очередные изменения в Правила дорожного движения, которые предполагают ввести новые знаки и ограничения, а также уточнить ряд положений. Минтранс уже вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства о внесении изменений в ПДД. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает ввести новый знак «Велосипедная зона» и новую дорожную разметку. В зоне действия этого знака велосипеды смогут двигаться по всей ширине улицы, а скорость движения автомобилей будет ограничена 20 километрами в час.

Кроме того, велосипедистом будет позволено выполнять левый поворот на дорогах с двумя и более полосами, если поворот налево на этих дорогах разрешен из правой полосы. Еще одним нововведением будет то, что в зоне действия знака ограничения скорости в 20 километров в час пешеходы получат право переходить улицу в любом месте по аналогии с правилами, которые действуют для жилых зон.

Помимо этого для автомобилей будет запрещена остановка перед съездами с тротуаров, предназначенных для маломобильных граждан. Кроме того, нельзя будет парковаться ближе пяти метров от пересечения дороги с велосипедными дорожками. Еще одно нововведение – информационная табличка 8.9.2 «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» и соответствующая дорожная разметка. В обозначенных таким образом зонах смогут находиться только автомобили с дипломатическими номерами.

Москва, Иван Гридин

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