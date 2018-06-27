В поездах разрешили перевозить питомцев без сопровождения

У жителей России появилась возможность отправить домашнего любимца в другой город поездом без сопровождения владельца. За состоянием животного будут следить проводники.

Оформить поездку питомца можно с 16 июля, сообщается на сайте АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах. Стоимость проезда животного будет зависеть от дальности поездки и составит от 730 рублей.

В вагон возьмут собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), а также черепах. Особо подчеркивается, что в поезд «не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников перевозчика». Животные должны находиться в контейнерах или клетках в течение всей поездки. Разметят их в багажном купе.

Вместе с питомцем можно передать документы, поилку и кормушку, корм и одну игрушку, а также наполнитель для туалета. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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