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Четверг, 6 сентября 2018, 10:34 мск

Новости Транспорт

Самолет «Аэрофлота» с 150 пассажирами экстренно сел в Новосибирске

В аэропорту Новосибирска утром 6 сентября совершил экстренную посадку самолет «Боинг-737-800» авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Кемерово в Москву.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, лайнер приземлился в Толмачево в 9 утра по техническим причинам. На борту самолета находились 154 пассажира и 5 членов экипажа.

В настоящее время «Боинг» проверяют специалисты. По итогам проверки они примут решение о том, нужно ли использовать резервный борт для отправки пассажиров в столицу.

Пассажиры размещены в стерильной зоне, сотрудники прокуратуры следят за соблюдение из прав, отметили в надзорном ведомстве.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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