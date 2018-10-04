РЖД хочет построить плацкартные вагоны с капсулами для пассажиров

РЖД намерена пересмотреть внутреннее устройство плацкартных вагонов, рассказал «Российской газете» глава компании Олег Белозеров. «В общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», – пояснил Белозеров.

По его словам новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года. Он уточнил, что РЖД рассматривает идею создания мест капсульного типа, которые позволят пассажирам иметь личное пространство. В компании ожидают, что такие места можно будет «трансформировать под себя».

Стоит отметить, что 70% пассажиров признались, что испытывают дискомфорт во время поездок в плацкартных вагонах, но не готовы от них отказаться, сообщает OneTwoTrip со ссылкой на опрос пользователей, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек. Поддержали отказ от плацкарта только 23% опрошенных, 4% отметили, что их не интересует этот вопрос.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.10.18

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