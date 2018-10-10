Минфин определился с подорожанием полисов ОСАГО

Полисы ОСАГО подорожают сильнее, чем ожидалось ранее. Минфин внес финальные поправки в закон об автогражданке. Законопроект направлен в правительство.

Согласно предложениям Минфина с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года страховщики смогут отклоняться от базовых тарифов ЦБ на 30%, пишут «Ведомости». После этого минимальная и максимальная цена полисов ОСАГО будет ниже и выше базовой ставки на 40%.

В настоящее время коридор базового тарифа ОСАГО, утвержденный ЦБ, составляет 3432-4118 рублей. Однако регулятор предупреждал, что планирует расширить его осенью – до 2746-4942 рублей. Стоимость полиса определяют страховщики, умножая базовую ставку на коэффициенты: стаж водителя, его возраст, регион, где он зарегистрирован, и мощность двигателя машины.

Минфин предложил отказаться от коэффициента мощности, а затем и от регионального. Центробанк идею министерства поддержал. Таким образом, последовательное расширение тарифного коридора сначала на 30%, а затем на 40% будет синхронизировано с отменой этих двух коэффициентов. Это делается для того, чтобы недооценка риска у одной категории автомобилистов не компенсировалась за счет средств других категорий.

Минфин считает, что страховщикам не удастся установить несправедливую стоимость полиса ОСАГО. Следить за соблюдением правил будет ЦБ. В случае, если компании уличат в экономически не обоснованных тарифах, будут выданы предписания.

Впрочем, совсем без коэффициентов автогражданка не останется. В частности, Минфин предлагает ввести новые факторы, которые будут влиять на стоимость ОСАГО. Речь идет о манере вождения, сюда войдут: частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины и т. п.

Ранее сообщалось, что владельцам авто также предоставят возможность страховать машину сразу на три года. При этом страховая компания в этом не сможет отказать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.18

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