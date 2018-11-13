На федеральной трассе «Дон» столкнулись 13 машин

В Ростовской области произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Сообщается об одном погибшем и одном пострадавшем. Причины аварии устанавливаются.

По данным областного главка МВД, массовая авария произошла на 1070-м километре трассы М4 «Дон». В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.

По словам очевидцев, дорога сейчас больше походит на каток из-за выпавшего накануне снега. Ранее из-за плохих погодных условий на трассе образовалась многокилометровая пробка.

В Госавтоинспекции Ростовской области обратились к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах в связи с неблагоприятными условиями, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Автолюбителей попросили воздержаться от езды на летней резине.

Кроме того, введены временные ограничения движения для пассажирского транспорта на автодорогах «Семикаракорск-Мартыновка-Красноармейский», а также «Головное-Красноармейский-Большая Мартыновка».

«Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 13.11.18

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