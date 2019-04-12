Медведев обновил правила тюнинга автомобилей

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменения в конструкцию автомобилей (тюнинга). Утверждается, что он упростит ситуацию для владельцев машин. Документ, опубликован на сайте правительства. В пояснительной записке к нему говорится, что раньше процесс был «сложным, запутанным и дорогостоящим», а теперь станет «прозрачным и понятным».

По обновленным правилам, вносить изменения в конструкцию автомобиля можно после получения разрешения в Госавтоинспекции. Для этого, необходимо предоставить документы, среди которых заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией.

Автовладельцу может быть отказано в тюнинге по нескольким причинам. В частности, вносить изменения в конструкцию автомобиля будет нельзя, если это приведет к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.

Уже после внесения изменений в конструкцию машина должна пройти осмотр в ГАИ, которая по его итогам выдает свидетельство или отказывает в его выдаче.

Как напоминает РБК, о необходимости упростить легализацию автотюнинга в ГИБДД говорили еще несколько лет назад. Там указывали, что существовавшая процедура слишком сложная, а ее цена доходила до нескольких десятков тысяч рублей. В дорожной полиции предлагали сократить число визитов в ГАИ до одного, а перечень необходимых документов ограничить сертификатом на добавленное оборудование и заявлении о его установке.

Москва, Иван Гридин

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