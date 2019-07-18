У РЖД хотят забрать грузовые вагоны

Федеральная антимонопольная служба предлагает обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов. Сделать этого можно путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду вагонного парка. По мнению ФАС, присутствие РЖД на этом рынке ограничивает конкуренцию и провоцирует рост цен.

Предложение озвучил глава службы Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову, пишет РБК. «Считаем целесообразным сократить присутствие РЖД в конкурентных сегментах рынка железнодорожных перевозок и сконцентрироваться на вопросах развития инфраструктуры», – говорится письме. По подсчетам ФАС, от продажи этих активов РЖД может получить свыше 150 млрд рублей, которые необходимо направить на развитие инфраструктуры.

Антимонопольщики уличили РЖД и ее «дочку» в нарушении законодательства в 2017 году. ФАС утверждала, что ФГК установила монопольно высокую ставку на полувагоны, пользуясь преференциями РЖД. Однако суд признал, что сравнение цен было некорректным. «Рост цен на рассматриваемом рынке зависит от баланса спроса и предложения и не является результатом действий ФГК», – говорилось в постановлении суда.

ФАС не регулирует стоимость услуг частных операторов по предоставлению вагонов, но мониторит ее каждые полгода. Артемьев в письме утверждает, что «текущий уровень цен на эти услуги кратно вырос, в том числе для полувагонов в 4 раза, а вагонная составляющая в перевозке минерально-строительных грузов и угля – с 15 до 45%». Дорогие железнодорожные перевозки негативно влияют на строительную отрасль, что сказывается на стоимости Комплексного плана строительства и модернизации инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года, указывает глава ФАС.

По оценке службы, свыше 50% вагонного парка контролируется государственными институтами развития и группой лиц, связанных с РЖД. «Вместо явной естественной монополии формируется сеть организаций по типу картеля, координируемая менеджментом структур РЖД и ГТЛК. В условиях дефицита вагонов полагаем нецелесообразным направлять финансовые ресурсы институтов развития (ВЭБ.РФ, ГТЛК и РЖД) на увеличение предложения новых вагонов, а не скупку частных операторов», – заключили в ФАС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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