В РЖД разрешили пассажирам не сдавать постельные принадлежности

Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД по перевозкам пассажиров дальнего следования), передает РИА «Новости».

Поводом для комментария перевозчика стала появившаяся в соцсетях видеозапись, на которой пассажирка грубо ответила проводнику на просьбу собрать и сдать постельные принадлежности. В ФПК сообщили, что сдавать постельное белье после поездки не нужно – его самостоятельно соберет проводник после прибытия на конечную станцию. Он также должен по просьбе пассажира застилать место, однако в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными возможностями, добавили в пресс-службе перевозчика.

Застилают место и на верхних полках в фирменных поездах перед отправлением с начальной станции. На нижних местах постель застилается, если вагон оборудован полками-трансформерами, уточнили в ФПК. Постелено будет и во всех вагонах СВ и люкс.

Ранее в РЖД разъясняли, что пассажиры, купившие билеты на нижние полки, имеют право не пускать к себе пассажиров с верхних полок. Приоритетное право на пользование столиком также имеют пассажиры нижних мест. Это вытекает из правил перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Минтрансом: согласно документу, при покупке билета пассажир соглашается на определенное место в вагоне, проезд на котором третьих лиц запрещен. Решить противоречия между пассажирами верхних и нижних полок в компании предложили с помощью взаимоуважения и понимания.

Москва, Иван Гридин

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