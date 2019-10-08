Туалеты на ж/д вокзалах в России станут бесплатными

Российские железные дороги (РЖД) с января 2020 года сделают посещение туалетов на российских вокзалах с поездами дальнего следования бесплатным для всех, сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

«Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стало наличие регулярных обращений граждан на стоимость данных услуг. Примерно 20% от всех обращений, так или иначе, носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната». Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», – цитирует РИА «Новости представителя дирекции.

Там отметили, что сегодня бесплатные туалеты работают на 80 из 344 железнодорожных вокзалов страны. «Для формирования положительного имиджа дирекции и повышения уровня удовлетворенности посетителей вокзалов было принято решение о предоставления данной услуги на безвозмездной основе в санитарных комнатах, находящихся на балансе региональных дирекций», – добавили в пресс-службе дирекции.

Ранее газета «Гудок» писала, что в настоящее время бесплатно туалетными комнатами на вокзалах могут пользоваться пассажиры поездов, для чего им необходимо предъявить билет на поезд, который либо пришёл на эту станцию не более часа назад, либо отправится в течение ближайших трёх часов.

В перечень льготников, которые вправе бесплатно и без билета посетить туалет на вокзалах, входят инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, сопровождающие инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД, почётные железнодорожники, а также депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и конституционные судьи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.10.19

В Курганской области грузовой поезд перемолол мужчину. / Из Екатеринбурга собираются запустить прямые рейсы до Махачкалы. / В России нелегальный рынок такси вырос на треть. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»