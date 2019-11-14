Осужденным за тяжкие преступления запретят водить такси и общественный транспорт

Минтранс предложил запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси. Поправки предлагается принять для «обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров городского транспорта».

«Законопроект предусматривает установление запрета на осуществление лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, деятельности по управлению транспортными средствами, используемыми для пассажирских перевозок в городском транспорте и такси», – говорится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Среди тяжких и особо тяжких преступлений данный запрет предлагается установить для убийц (ст.105 УК РФ), истязателей (ст.117 УК РФ), насильников (ст.131, а также п.«а» ч.3, п.«б», ч.4, ч.5 ст.132 УК РФ), террористов (ст.205, ст.205.4, ст.205.5 УК РФ), а также для осужденных за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Также под запрет попадут осужденные за развратные действия (ст.135 УК РФ), в случае, если указанные преступления признаны тяжкими или особо тяжкими.

«Анализ исследований в области уголовного права и криминологии показал, что в настоящее время имеется рост насильственных преступлений, совершаемых не только на почве личностных неприязненных отношений, но из хулиганских побуждений, а также для удовлетворения определенных физиологических потребностей», – отмечается в документе.

Предполагается, что данный запрет не будет распространяться в случае назначения условного осуждения. Исключение введено с учетом ст.73 УК, согласно которой условное осуждение назначается с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, пояснили в Минтрансе.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков законопроект поддержал «концептуально». «Нам надо отсеивать тех, у кого есть склонность к совершению преступлений. Но обмен данными между компаниями и МВД должен быть в цифровом виде. Все эти справки из полиции попахивают Советским Союзом, надо уходить от бумажного документооборота», – приводит его слова «Коммерсантъ».

Нападение на пассажиров – один из самых распространенных инцидентов в такси, при этом он самый сложный для урегулирования, так как «не подпадает под действие страхования в такси и связан с тяжелыми процедурами в следственных органах», пояснил эксперт по такси, правозащитник Елена Гращенкова. «Потерпевшие в результате изнасилования таксистами женщины зачастую просто отказываются от восстановления своих прав. Поэтому считаю инициативу очень правильной мерой, но недостаточной. На мой взгляд, при устройстве на работу в такси также необходимо предъявлять свежие справки от психиатра, а в идеале – ввести именное разрешение для водителя такси, которое будет аннулироваться пожизненно в случае серьезных правонарушений», – считает Гращенкова.

Москва, Иван Гридин

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