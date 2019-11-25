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Понедельник, 25 ноября 2019, 12:04 мск

Новости Транспорт

«Автодор» задумался протянуть ВСМ Москва – Казань до Владивостока

У «Автодора» появились планы продлить новую высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва – Казань, строительство которой начнется в 2020 году, до Владивостока. Такое заявление сделал предправления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Мы бы хотели, чтобы она (ВСМ Москва – Казань) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», – приводит его слова ТАСС.

Петушенко отметил, что возможность продления трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны. По его словам, компания работает над созданием опорной сети скоростных автодорог до 2035 года. «Дорожная часть, понимание того, какие города необходимо связать, есть, дорабатываем вопросы экономического характера», – сказал он.

Напомним, проект трассы Москва – Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора Европа – Западный Китай. Общая стоимость ВСМ оценивается в 539 млрд рублей. Протяженность трассы Москва – Казань составит 794 км. Трасса заменит существующую М7 «Волга».

Москва, Иван Гридин

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