Правительство запускает реформу экзаменов на водительские права

Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства, которое меняет систему сдачи экзамена на водительское удостоверение. Первые изменения начнут действовать уже в январе, после публикации документа в официальном издании, пишет «Коммерсантъ».

Изменения накладывают запрет на обучение курсантов вождению на автомагистралях. Предполагается введение получасового практического экзамена для проверки таких базовых навыков вождения, как старт, движение на подъеме, параллельная парковка, после чего экзаменатор отправится с курсантом в город, где тот не будет знать, по какому маршруту ему предстоит двигаться.

Кроме того, реформа предполагает, что лишенный за нарушение ПДД прав водитель не сможет получить их обратно до полного погашения задолженности по штрафам. По задумке авторов поправок, все они должны вступить в силу не позднее октября следующего года.

Ранее в ГИБДД заявляли об увеличении числа вопросов на теоретическом экзамене. Так, исходя из категории прав, их количество может увеличиться в рамках одного билета с 20 до 50, говорил заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.12.19

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