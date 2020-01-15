РЖД просят вдвое увеличить штрафы за курение и распитие в поездах

РЖД предлагают увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах вдвое. В частности, речь идет о курении в неустановленных местах, распитие алкогольных напитков и появление в состоянии опьянения. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов, выступая на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Если инициатива будет одобрена, штрафы вырастут с сегодняшних 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей. По словам Пегова, предлагаемые меры направлены на повышение уровня безопасности пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования, как в поездах дальнего следования, так и в электричках.

Кроме того, замглавы РЖД предложил дополнить статью 268 УК РФ пунктом, предусматривающим штраф в размере до 200 тыс. рублей за применение насилия, не представляющего угрозу для жизни или угрозу применения насилия в отношении персонала РЖД, а также принудительные работы за применение насилия, опасного для жизни.

По словам Пегова, только в 2019 году году правонарушения на железнодорожном транспорте совершили более 35 тыс. человек, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

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