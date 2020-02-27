Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном из-за стремительного распространения в стране нового типа коронавируса.

По данным Минтранса, временно запрещаются регулярные и чартерные рейсы. Полеты между странами смогут осуществлять лишь «Аэрофлот» и иранский перевозчик Mahan Air.

Самолеты этих авиакомпаний будут летать из Москвы в Тегеран и обратно только через терминал F аэропорта «Шереметьево», сообщает «Интефакс» со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

Накануне российские власти объявили о введении с 28 февраля запрета на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана. Ограничение не касается деловых и гуманитарных виз

Сегодня Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Иран, Италию и Южную Корею из-за вспышки коронавируса в этих странах.

По последним данным, в Иране число заразившихся коронавирусом превысило 240 человек, умерли 26 заболевших.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.02.20

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