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Воскресенье, 22 марта 2020, 18:15 мск

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Россия ограничила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса

Россия вводит ограничение на пассажирские авиаперевозки в другие страны. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

«Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации … с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что исключением станут регулярные рейсы из Москвы в столицы иностранных государств, полный перечень которых опубликован на сайте Росавиации, а также чартерные рейсы, предназначенные для вывоза россиян.

По последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 367 человек. За сутки выявили 61 заболевшего. Более 52 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением.

Москва, Зоя Осколкова

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