Россия прекращает всё международное авиасообщение

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», – говорится в тексте поручений по итогам вчерашнего заседания президиума Координационного совета при кабмине РФ по борьбе с COVID-19.

Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом российских граждан на родину в связи с распространением нового типа коронавируса, и для рейсов по отдельным решениям правительства РФ. Россиян будут вывозить по спискам, сформированным МИД России.

Премьер РФ Михаил Мишустин также поручил Минтрансу и Росавиации совместно с региональными властями и Роспотребнадзором организовать в аэропортах тестирование на наличие коронавируса всех прибывающих из стран с зарегистрированными случаями заражения COVID-19. Всем гражданам будут выдавать постановления главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому в течении 14 дней после возвращения в РФ.

В России на 25 марта общее число заболевших коронавирусом составило 658 человек в 55 регионах. За сутки выявлено 163 новых случая COVID-19 в 20 регионах. Два пациента в Москве скончались от последствий новой коронавирусной инфекции. По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло почти 472 тыс. человек, умерли 21,3 тыс. человек, сообщает американский институт Джонса Хопкинса, собирающий официальную статистику по случаям заболевания коронавирусом. Инфекция проникла в 175 стран.

Москва, Наталья Петрова

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