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Пятница, 27 марта 2020, 15:47 мск

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«Победа» прекращает все полеты

«Дочка» «Аэрофлота» – авиакомпания «Победа» – приостановила все полеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте». Уже сейчас на сайте лоукостера нельзя купить билеты даже на внутренние рейсы.

«Победа», как и «Аэрофлот», официально не объявляла о приостановке полетов по России. Как писал «Новый День», с 27 марта Россия по решению российского правительства приостановила международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.

РЖД в свою очередь отменила несколько поездов по России, объяснив решение резким снижением спроса на билеты. Ранее было прекращено железнодорожное сообщение с другими странами, в том числе Прибалтикой, Китаем, Украиной, Белоруссией, Казахстаном.

На 27 марта в России зафиксировано 1036 зараженных коронавирусом в 58 регионах. Число заразившихся за сутки стало больше на 196 человек. 26 марта в России скончался еще один больной с Covid-19. Общее число умерших достигло трех.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.03.20

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