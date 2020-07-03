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Пятница, 3 июля 2020, 10:37 мск

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В аэропортах нашли сотни нарушений карантинных мер

Специалисты Ространснадзора выявили 518 случаев несоблюдения рекомендаций противоэпидемических мер в аэропортах и самолетах. Чаще всего пассажиры и сотрудники забывают надеть маски и перчатки. Итоги проверки передали в Роспотребнадзор.

Проверочные мероприятия проводились с 1 по 24 июня в 134 аэропортах и 409 воздушных судах, пишет «Коммерсант». В общей сложности было выявлено 518 нарушений, из них 353 случая несоблюдения карантинных мер обнаружили в аэропортах.

«Среди наиболее часто встречающихся – отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и персонала авиакомпаний, в том числе у летного и кабинного экипажа», – говорится в обращении заместителя главы Ространснадзора Андрея Шнырева к главе Росавиации Александру Нерадько.

Кроме того, далеко не всегда в аэропортах и при посадке на борт у пассажиров проверяют температуру. При этом бесконтактные термометры имеются в наличии. Наблюдаются проблемы с соблюдением социальной дистанции при посадке и высадке.

По итогам проверки Ространснадзор направил в Роспотребнадзор материалы о 231 нарушении рекомендаций.

Москва, Зоя Осколкова

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