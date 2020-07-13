РЖД остановили продажу билетов на ряд поездов из-за аварии

Ремонтникам удалось частично восстановить движение поездов на месте схода с рельсов грузового состава на перегоне Лазарево – Щекино в Тульской области, сообщили в пресс-службе РЖД. «В 06:20 восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Лазарево – Щекино в Тульской области. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме», – говорится в сообщении.

В связи с аварией вечером 12 июля была приостановлена продажа билетов на некоторые пассажирские поезда: № 141 Москва – Курск, № 71 Москва – Белгород, № 83 Москва – Адлер, № 81 Санкт-Петербург – Белгород, № 82 Белгород – Санкт-Петербург, № 84 Адлер – Москва, №142 Курск – Москва, № 72 Белгород – Москва, а № 720 и 744 Белгород – Москва – по всему маршруту.

Сход 22 вагонов грузового поезда произошел днем 12 июля на перегоне Лазарево – Щекино. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На время работ движение поездов было организовано по альтернативному маршруту. В связи с чем в пути задерживаются следующие пассажирские поезда: №741 Москва – Белгород, №109 Москва – Анапа, №903 (719+743) Тула – Белгород, №57 Москва – Старый Оскол, №141 Москва – Курск, №71 Москва – Белгород, №83 Москва – Адлер, №81 Санкт-Петербург – Белгород, №82 Белгород – Санкт-Петербург, №142 Курск – Москва, №72 Белгород – Москва.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.07.20

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