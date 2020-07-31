В России возобновили движение более 180 поездов дальнего следования

Отмененные из-за вспышки коронавируса поезда дальнего следования возобновили курсирование по маршрутам. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Ранее из-за эпидемии Covid-19 и снижения пассажиропотока были сокращены более 200 поездов дальнего следования. С отменой карантинных ограничений РЖД постепенно стала восстанавливать перевозки, передает РИА «Новости».

«Возвращены более 180 поездов – «Сапсаны», «Стрижи», «Ласточки». Растет занятость подвижного состава», – рассказал Белозеров.

По его словам, в настоящее время пассажиропоток в пригородном сообщении восстановился уже до 65% от того, который был до начала пандемии, а в дальнем следовании – до 50%.

Москва, Зоя Осколкова

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