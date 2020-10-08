В Дагестане в массовой аварии пострадали 14 человек

В Дагестане столкнулись несколько автомобилей. В результате три человека погибли, 14 попали в больницу.

ДТП произошло в Кизлярском районе на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала. В аварию попали школьная «Газель», три грузовика и легковой автомобиль.

По словам начальника УГИБДД МВД Дагестана Александра Шалагина, водитель грузовика при обгоне выехал на встречную полосу, но не успел завершить маневр и врезался в остальные автомобили.

По последним данным, погибли три человека, 14 госпитализированы. Среди пострадавших восемь детей, состояние троих оценивается как тяжелое. Маленьких пациентов спецбортом доставят в Махачкалу в Детскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Махачкала, Зоя Осколкова

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