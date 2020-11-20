Перенос железной дороги в Сочи от побережья в горы обойдется в 1,4 трлн рублей

Проект переноса идущей вдоль Черного моря железнодорожной ветки вглубь материка «Южный кластер» оценили почти в 1,4 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на график реализации проекта.

Из этой суммы 330 млрд рублей могут составить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Их выделение намечено на 2025-2030 годы. Остальные 1,04 трлн рублей вложит ОАО «РЖД». Наиболее дорогим станет строительство железнодорожной линии Кривенковская – Сочи. Его стоимость оценили в 934,9 млрд рублей.

После реализации данного проекта отправляющиеся в Адлер из Москвы пассажиры будут проводить в пути вдвое меньше времени – 16 часов.

Источник издания отметил, что данные о расходах пока предварительные и не утверждены. Потому говорить о заявке на финансирование из ФНБ преждевременно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.20

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