Минздрав вновь отложил нововведения для получения медсправки будущими водителями

Минздрав России принял решение оставить в силе действующий порядок прохождения медосвидетельствования для курсантов, желающих получить водительское удостоверение до 1 января 2022 года. Эта же норма распространяется и на водителей, которым необходимо заменить права. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ведомство продолжает работу по совершенствованию процедуры медосвидетельствования. В частности, предполагается «расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя».

«Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования», – говорится в сообщении.

Таким образом, Минздрав уже в третий раз переносит вступление в силу нового порядка медосвидетельствования водителей. Ранее предполагалось проверять всех будущих водителей на употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем на регулярной основе по наличию специфических соединений в крови.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.12.20

«Уральские авиалинии» открывают рейсы в Киргизию. / В Екатеринбурге в 2021 году переименуют 24 автобусных маршрута. / В Екатеринбурге появится еще 46 выделенок для общественного транспорта (КАРТА). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»