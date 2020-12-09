российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 декабря 2020, 16:20 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

Минздрав вновь отложил нововведения для получения медсправки будущими водителями

Минздрав России принял решение оставить в силе действующий порядок прохождения медосвидетельствования для курсантов, желающих получить водительское удостоверение до 1 января 2022 года. Эта же норма распространяется и на водителей, которым необходимо заменить права. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ведомство продолжает работу по совершенствованию процедуры медосвидетельствования. В частности, предполагается «расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя».

«Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования», – говорится в сообщении.

Таким образом, Минздрав уже в третий раз переносит вступление в силу нового порядка медосвидетельствования водителей. Ранее предполагалось проверять всех будущих водителей на употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем на регулярной основе по наличию специфических соединений в крови.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.12.20

«Уральские авиалинии» открывают рейсы в Киргизию. / В Екатеринбурге в 2021 году переименуют 24 автобусных маршрута. / В Екатеринбурге появится еще 46 выделенок для общественного транспорта (КАРТА). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Минздрав РФ

Россия близка к созданию вакцины от ВИЧ

Предложение Минздрава грозит запретом для большей части компьютерных игр

Депутат Госдумы предложила обследовать детей на наркотики и алкоголь в рамках диспансеризации

COVID-19 и ВИЧ: эксперты заявили о негативных трендах

Минздрав РФ начал работу над ошибками «оптимизации»: запланировано создание 1,5 тысячи ФАПов

Вымирание России: главный репродуктолог Минздрава РФ раскритиковал демографическую политику

«Дополнительное новогоднее испытание»: министр здравоохранения РФ рекомендует регионам активнее вводить ковид-ограничения

«Это уже само по себе преступление»: депутат Госдумы Федот Тумусов заявил о росте цен на лекарства «из домаркировочной эры»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Транспорт, Минздрав РФ,