В РФ государство выплатит до 375 тысяч рублей на покупку авто в 2021 году

Российское правительство продлило действие программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также программ «Свое дело», «Льготный лизинг» и «Российский тягач» до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Скидка при покупке автомобиля по самым востребованным программам «Первый/Семейный автомобиль» осталась прежней – 25% для Дальнего Востока и 10% для остальных регионов. Скидка предоставляется при покупке нового автомобиля российской сборки стоимостью до 1,5 млн рублей. Таким образом, при покупке машины по максимально возможной цене выгода в денежном выражении составит 150 тыс. рублей, а для жителей Дальнего Востока – 375 тыс. рублей.

Воспользоваться выгодой могут пять категорий граждан:

Те, у кого есть водительское удостоверение, но никогда не было машины;

Семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми;

Работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения;

Те, кто сдает машину дилеру по программе «Трейд-ин». Сдаваемый автомобиль должен находиться в собственности более одного года, а его возраст должен быть больше 6 лет;

По данным Минпромторга, в 2020 году льготными автокредитами воспользовались почти 173 тысячи россиян.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.01.21

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