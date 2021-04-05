Железнодорожные войска приступили к строительству второй ветки БАМа

Строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) начнется сегодня, 5 апреля, силами пятой отдельной бригады Железнодорожных войск Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Железнодорожные войска в этом году приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», – рассказал замглавы Минобороны, генерал армии Дмитрий Булгаков.

Он сообщил, что протяженность участка составит 340 км от Улака до Февральска. На его строительство выйдут все десять бригад железнодорожных войск. «Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок», – рассказал Булгаков.

Стоит отметить, что модернизация БАМа и Транссибирской магистрали входит в долгосрочную программу развития российских железных дорог до 2025 года, которая была утверждена российским правительством в марте 2019 года.

План ускоренной модернизации был разработан в феврале 2020 года. В него вошли 212 приоритетных участков, где необходимо построить дополнительные пути и расширить станции, что позволит увеличить провозные способности этих магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.21

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