В России опьянение и давление у водителей будут проверять дистанционно

В России разработан законопроект, разрешающий дистанционно проверять давление, пульс, температуру и содержание алкоголя в выдохе у водителей такси, автобусов и грузовиков. Сейчас они обязаны посещать медкабинет, но зачастую проверка параметров здоровья не проводится, что приводит к авариям на дорогах.

Законопроект о телемедицине прошел все согласования и внесен в правительство, рассказал «Коммерсанту» замдиректора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава РФ Максим Некрасов. В Минэкономики рассчитывают, что широкое распространение телемедицины позволяет сократить смертность в ДТП на 20%.

В настоящее время водители такси, грузовиков или автобусов обязаны посещать кабинет врача перед и после рейса. По данным Общественной палаты, в 90% случаев осмотров не проводится, водители просто получают путевые листы (их нужно предъявлять инспекторам ГИБДД) со штампом медработника.

Согласно законопроекту водителям не придется приезжать в медкабинет. Давление, температура, пульс, содержание алкоголя в выдохе и другие параметры определят дистанционно через специальный терминал, это займет две-три минуты. Затем данные будут направлены врачу, принимающему решение о допуске водителя на линию. Фальсифицировать или подделать данные приборов невозможно, заверяют в Минздраве.

В АО «Мострансавто», где тестировали телемедицину, говорят, что количество водителей, не допущенных системой за руль, выросло с 1% до 20%. Работники возвращались после курса лечения. В московском «Мосгортрансе», участвовавшем в «пилоте», отметили, что в начале эксперимента более 10% водителей не могли пройти проверку. «Алкоголиков больше не стало, а вот коэффициент отстранения по давлению или пульсу вырос в несколько раз»,– рассказал представитель учреждения Дмитрий Ерзамаев. Такие же данные предоставили изданию в «Ситимобил», пилотный проект по дистанционным осмотрам в феврале 2021 года с участием 1,6 тысячи водителей показал, что превалировали проблемы с давлением.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.07.21

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