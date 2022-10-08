С экстренным возобновлением работы паромной переправы в Крым возникла проблема

Погодные условия мешают мешает возобновить работу Керченской паромной переправы. Об этом сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. При этом, по его словам, в наличии есть только два парома.

«В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование и готовятся к запуску – там уже завезли топливо и все остальное. Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта – к вечеру сюда придет, погода сегодня не позволяет вообще ничего», – цитирует Лукашенко «Интерфакс».

«В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка 100 и более человек», – добавил также Лукашенко (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению главы государства создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

Керчь, Светлана Антонова

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